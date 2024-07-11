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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:33

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Howl в итоге 3 дня заняло, чтобы связаться с поддержкой :mrgreen: Изи Банк - все на "Изи"

Так в слове "И3и" в середине тройка :P
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:04

Re: izibank

зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:43

  quadro_tony_da написав:зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)

Фото в студию :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:53

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Фото в студию

  izibank написав:
  Faceless написав:
omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда :)

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Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:19

  lloydbanksua написав:
  quadro_tony_da написав:зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)

Фото в студию :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:23

Прийшло повідомлення авторизуватись в EasyID та отримувати 0,5% кешбеку за поповнення картки ізібанку в терміналах ізіпей. Хтось вже спробував ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:26

Доллар Депо

А як тут оптимальніше отримати $ депо, що закінчився?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29

  arkavs написав:А як тут оптимальніше отримати $ депо, що закінчився?

Тут особо не оптимизируешь. Заказ через горячку (было раньше на через один понедельник) - и забирать в выбранном отделении Таза с комиссией 15 грн.
Кащей
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  #<1 ... 300301302303
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