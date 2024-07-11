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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:33
lloydbanksua написав:
Howl в итоге 3 дня заняло, чтобы связаться с поддержкой
Изи Банк - все на "Изи"
Так в слове "И3и" в середине тройка
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moveton
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Додано: Суб 06 лип, 2024 16:04
зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити
навіть варті цих грошей
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 06 лип, 2024 17:19
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:23
Прийшло повідомлення авторизуватись в EasyID та отримувати 0,5% кешбеку за поповнення картки ізібанку в терміналах ізіпей. Хтось вже спробував ?
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lara_08
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:26
А як тут оптимальніше отримати $ депо, що закінчився?
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arkavs
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29
arkavs написав:
А як тут оптимальніше отримати $ депо, що закінчився?
Тут особо не оптимизируешь. Заказ через горячку (было раньше на через один понедельник) - и забирать в выбранном отделении Таза с комиссией 15 грн.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 14:38
lara_08 написав:
Прийшло повідомлення авторизуватись в EasyID та отримувати 0,5% кешбеку за поповнення картки ізібанку в терміналах ізіпей. Хтось вже спробував ?
Хочу попробувати, але не знаю, що таке ЕаsyID
?
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Додано: Чет 11 лип, 2024 14:57
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