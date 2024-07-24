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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:02

Хто зрозумів, до чого ізя згадує безконтактну оплату у сьогоднішній акції, типу як один із видів оплати чи як обов'язковий? Ніби у правилах нічого про безконтактність не пише. Роками тримався і днями здох Contactless на картці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:43

Re: izibank

Если есть дно - то поддержка изи еще ниже...

Ну короче растаюсь с этим банком, есть кредитка с задолженность и есть свои деньги в "заначке" под погашение кредитки. Свои деньги отдавать не хотят пока не погашу задолженность по кредитке, но деньги под погашение в "заначке"...

конченые и простуженные на голову!
vpchelko
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  #<1 ... 301302303304
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izibank (3032)
24.07.2024 19:43
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