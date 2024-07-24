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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:02
Хто зрозумів, до чого ізя згадує безконтактну оплату у сьогоднішній акції, типу як один із видів оплати чи як обов'язковий? Ніби у правилах нічого про безконтактність не пише. Роками тримався і днями здох Contactless на картці.
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:43
Re: izibank
Если есть дно - то поддержка изи еще ниже...
Ну короче растаюсь с этим банком, есть кредитка с задолженность и есть свои деньги в "заначке" под погашение кредитки. Свои деньги отдавать не хотят пока не погашу задолженность по кредитке, но деньги под погашение в "заначке"...
конченые и простуженные на голову! Имбецили короче...
Додано: Сер 24 лип, 2024 23:07
В смысле не хотят? Можно подробнее, а то мало что понятно.
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