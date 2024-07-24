Додано: Чет 25 лип, 2024 00:21

у них с адекватностью не совсем нормально, уже не помню по каким причинам заблокировал карту в 22ом, сейчас что-то вспомнил о ней и решил разблочить, а она с ограничениями по платежам, спрашиваю у них с какого перепуга, а они мне предоставьте все доказательства поступлений денег на карту, я знатно прифигел, думаю чтож я там мог начудить два года назад, чего сейчас не помню, смотрю историю, там максимальное зачисление от куда-то ~2000 гривен и всё в таком духе, карта использовалась по типу интернет карты, чтоб что-то оплатить и бабла особо не видела, счета телефонов с неё пополнял, самокаты и всё в этом духе, спрашиваю у них на сколько серьёзно они хотят, чтоб я подтвердил эти копейки двух годичной давности, оказалось что серьёзно, сказал что не помню по сроку давности, реально не помню, передали на рассмотрение специалистам, в итоге рекомендуют закрыть счета...