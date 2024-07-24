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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:02
Хто зрозумів, до чого ізя згадує безконтактну оплату у сьогоднішній акції, типу як один із видів оплати чи як обов'язковий? Ніби у правилах нічого про безконтактність не пише. Роками тримався і днями здох Contactless на картці.
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:43
Re: izibank
Если есть дно - то поддержка изи еще ниже...
Ну короче растаюсь с этим банком, есть кредитка с задолженность и есть свои деньги в "заначке" под погашение кредитки. Свои деньги отдавать не хотят пока не погашу задолженность по кредитке, но деньги под погашение в "заначке"...
конченые и простуженные на голову! Имбецили короче...
Додано: Сер 24 лип, 2024 23:07
В смысле не хотят? Можно подробнее, а то мало что понятно.
Додано: Сер 24 лип, 2024 23:47
Re: izibank
Додано: Чет 25 лип, 2024 00:21
Re: izibank
у них с адекватностью не совсем нормально, уже не помню по каким причинам заблокировал карту в 22ом, сейчас что-то вспомнил о ней и решил разблочить, а она с ограничениями по платежам, спрашиваю у них с какого перепуга, а они мне предоставьте все доказательства поступлений денег на карту, я знатно прифигел, думаю чтож я там мог начудить два года назад, чего сейчас не помню, смотрю историю, там максимальное зачисление от куда-то ~2000 гривен и всё в таком духе, карта использовалась по типу интернет карты, чтоб что-то оплатить и бабла особо не видела, счета телефонов с неё пополнял, самокаты и всё в этом духе, спрашиваю у них на сколько серьёзно они хотят, чтоб я подтвердил эти копейки двух годичной давности, оказалось что серьёзно, сказал что не помню по сроку давности, реально не помню, передали на рассмотрение специалистам, в итоге рекомендуют закрыть счета...
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