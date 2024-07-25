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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

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izibank 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:02

Хто зрозумів, до чого ізя згадує безконтактну оплату у сьогоднішній акції, типу як один із видів оплати чи як обов'язковий? Ніби у правилах нічого про безконтактність не пише. Роками тримався і днями здох Contactless на картці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:43

Re: izibank

Если есть дно - то поддержка изи еще ниже...

Ну короче растаюсь с этим банком, есть кредитка с задолженность и есть свои деньги в "заначке" под погашение кредитки. Свои деньги отдавать не хотят пока не погашу задолженность по кредитке, но деньги под погашение в "заначке"...

конченые и простуженные на голову! Имбецили короче...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 23:07

  vpchelko написав:Если есть дно - то поддержка изи еще ниже...

Ну короче растаюсь с этим банком, есть кредитка с задолженность и есть свои деньги в "заначке" под погашение кредитки. Свои деньги отдавать не хотят пока не погашу задолженность по кредитке, но деньги под погашение в "заначке"...

конченые и простуженные на голову! Имбецили короче...

В смысле не хотят? Можно подробнее, а то мало что понятно.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 23:47

Re: izibank

  посетитель написав:В смысле не хотят? Можно подробнее, а то мало что понятно.

они хотят сначала чтобы я погасил задолженность - хотя деньги под погашение задолженности тоже в изи-банке
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 00:21

Re: izibank

у них с адекватностью не совсем нормально, уже не помню по каким причинам заблокировал карту в 22ом, сейчас что-то вспомнил о ней и решил разблочить, а она с ограничениями по платежам, спрашиваю у них с какого перепуга, а они мне предоставьте все доказательства поступлений денег на карту, я знатно прифигел, думаю чтож я там мог начудить два года назад, чего сейчас не помню, смотрю историю, там максимальное зачисление от куда-то ~2000 гривен и всё в таком духе, карта использовалась по типу интернет карты, чтоб что-то оплатить и бабла особо не видела, счета телефонов с неё пополнял, самокаты и всё в этом духе, спрашиваю у них на сколько серьёзно они хотят, чтоб я подтвердил эти копейки двух годичной давности, оказалось что серьёзно, сказал что не помню по сроку давности, реально не помню, передали на рассмотрение специалистам, в итоге рекомендуют закрыть счета...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:12

  vpchelko написав:
  посетитель написав:В смысле не хотят? Можно подробнее, а то мало что понятно.

они хотят сначала чтобы я погасил задолженность - хотя деньги под погашение задолженности тоже в изи-банке

Вас заблокировали по фин мониторингу?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:44

Re: izibank

переписка с животнымиЗображення
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:46

Re: izibank

  посетитель написав:Вас заблокировали по фин мониторингу?

нет - финмону не к чему придраться - за 2 года пользования было только 1 зачисление от 3го лица - где-то на 10тыс гривен - и то зачисление было по личной договоренности. Все остальные поступление только с моих счетов и переводы тоже только на мои счета, использовал изи "заначку" чтобы некую копейку сэкономить - траты - либо личные потребонсти: покупки в магазинах и т.п. - либо личные потребонсти: погашения своих же кредиток в других банках.
vpchelko
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