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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 18:35

Re: izibank

  посетитель написав:а что мешало самому с заначки перевести деньги на кредитную карту для погашения задолженности?Я всегда так делаю.

ограничение по счетам
vpchelko
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Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:41

vpchelko https://www.youtube.com/watch?v=W01THbGSW-8&t=3s
vpchelko
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Повідомлень: 888
З нами з: 05.07.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:53

У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Feh14
 
Повідомлень: 122
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 302303304305
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