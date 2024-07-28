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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:35
посетитель написав:
а что мешало самому с заначки перевести деньги на кредитную карту для погашения задолженности?Я всегда так делаю.
ограничение по счетам
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vpchelko
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:41
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vpchelko
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:53
У них нельзя ни копейки держать, вы что.
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Feh14
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Додано: Нед 28 лип, 2024 12:29
Feh14 написав:У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве
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