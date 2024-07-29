ограничение по счетам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:35
Re: izibank
Додано: Нед 28 лип, 2024 08:41
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:29
Re: izibank
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве
Додано: Нед 28 лип, 2024 17:09
Додано: Пон 29 лип, 2024 10:11
Re: izibank
у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:25
???
Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»
Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
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