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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 18:35
посетитель написав:
а что мешало самому с заначки перевести деньги на кредитную карту для погашения задолженности?Я всегда так делаю.
ограничение по счетам
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vpchelko
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:41
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vpchelko
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:53
У них нельзя ни копейки держать, вы что.
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Feh14
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Додано: Нед 28 лип, 2024 12:29
Feh14 написав:У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве
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2XL
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Додано: Нед 28 лип, 2024 17:09
2XL написав:
Feh14 написав:У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве
Конечно зайве, выше человек писал ведь, в случае блокировки нужно будет потраченное гасить другими своими деньгами, не с заначки/депозита.
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Feh14
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:11
у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
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vpchelko
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:25
Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»
Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:25
sens написав:
Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»
Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
за сьогодні отримав по 3м банкам анкетування, окрім 1 раз на 5 рік , бажають отримати відповідь і блокують рахунки якщо надходження менше ніж очікувалося
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2024 22:11
sens написав: sens написав:
Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»
Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
за сьогодні отримав по 3м банкам анкетування, окрім 1 раз на 5 рік , бажають отримати відповідь і блокують рахунки якщо надходження менше ніж очікувалося
Що за питання в анкеті?
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посетитель
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Додано: Пон 29 лип, 2024 22:40
Читаємо разом постанову НБУ
Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.
Я можу надати пояснення вичерпні в обох випадках,проте по другому випадку не зрозуміло як пояснити письмово,чому відмовився в червні від кредитної картки і ліміта,а в липні отримав блокування рахунків тому що не зажадав майбутні внески на рахунок внести в повному обсязі.
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sens
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