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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 18:35

Re: izibank

  посетитель написав:а что мешало самому с заначки перевести деньги на кредитную карту для погашения задолженности?Я всегда так делаю.

ограничение по счетам
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:41

vpchelko https://www.youtube.com/watch?v=W01THbGSW-8&t=3s
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:53

У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:29

Re: izibank

Feh14 написав:У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 17:09

  2XL написав:
Feh14 написав:У них нельзя ни копейки держать, вы что.
Тримаю не більше витраченого ліміту. І то думаю, що це зайве

Конечно зайве, выше человек писал ведь, в случае блокировки нужно будет потраченное гасить другими своими деньгами, не с заначки/депозита.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:11

Re: izibank

у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:25

???

Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»

Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:25

  sens написав:Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»

Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
за сьогодні отримав по 3м банкам анкетування, окрім 1 раз на 5 рік , бажають отримати відповідь і блокують рахунки якщо надходження менше ніж очікувалося
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:11

  sens написав:
  sens написав:Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»

Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
за сьогодні отримав по 3м банкам анкетування, окрім 1 раз на 5 рік , бажають отримати відповідь і блокують рахунки якщо надходження менше ніж очікувалося


Що за питання в анкеті?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:40

Посетитель

Читаємо разом постанову НБУ
Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.

Я можу надати пояснення вичерпні в обох випадках,проте по другому випадку не зрозуміло як пояснити письмово,чому відмовився в червні від кредитної картки і ліміта,а в липні отримав блокування рахунків тому що не зажадав майбутні внески на рахунок внести в повному обсязі.
sens
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