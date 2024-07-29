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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:58

Re: izibank

  sens написав:якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.


вообще ничего или меньше 100к и как быть в этом случае, следить чтоб было 100к и ни копейкой меньше или я что-то не понял ?!
S i m
 
Повідомлень: 169
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 303304305306
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izibank (3051)
29.07.2024 22:58
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