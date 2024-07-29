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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2024 22:58
sens написав:
якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.
вообще ничего или меньше 100к и как быть в этом случае, следить чтоб было 100к и ни копейкой меньше или я что-то не понял ?!
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