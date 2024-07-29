вообще ничего или меньше 100к и как быть в этом случае, следить чтоб было 100к и ни копейкой меньше или я что-то не понял ?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2024 22:58
Re: izibank
Додано: Вів 30 лип, 2024 00:47
Додано: Вів 30 лип, 2024 06:08
Мені теж не зрозуміло бажання банку окрім необачного блокування видаткових операцій - .
Додано: Вів 30 лип, 2024 06:09
В застосунку призупинена послуга по купівлі ОВДП. Не хвилюйтеся, всі придбані цінні папери будуть виплачені в строк», — заявили в проєкті.
Строки відновлення послуги невідомі.
У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?
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