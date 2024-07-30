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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:58

Re: izibank

  sens написав:якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.


вообще ничего или меньше 100к и как быть в этом случае, следить чтоб было 100к и ни копейкой меньше или я что-то не понял ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 00:47

  vpchelko написав:у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
а где это можно увидеть?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:08

  S i m написав:
  sens написав:якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.


вообще ничего или меньше 100к и как быть в этом случае, следить чтоб было 100к и ни копейкой меньше или я что-то не понял ?!

Мені теж не зрозуміло бажання банку окрім необачного блокування видаткових операцій - .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:09

  Кассандра написав:
  vpchelko написав:у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
а где это можно увидеть?

https://minfin.com.ua/ua/2024/07/29/132075682/

В застосунку призупинена послуга по купівлі ОВДП. Не хвилюйтеся, всі придбані цінні папери будуть виплачені в строк», — заявили в проєкті.

Строки відновлення послуги невідомі.

У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:49

  sens написав:Читаємо разом постанову НБУ
Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.

Какую постанову? Вот эту что ли? Я в ней вижу, что если клиент банку (или, например, кредитному обществу) должен от 50к грн, то банк обязан в НБУ присылать список весь его активных операций. Чисто бюрократический момент между банком и НБУ. Как из этой отчётной обязанности банка вытекает чушь, что клиент обязан вносить в банк ровно указаную в анкете сумму? И о какой анкете и поле в ней вообще речь?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 06:55

  sens написав:У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?

Да ладно. Такие ожидания от того, что банк убрал убыточную для себя услугу, которой скорее всего пользовались полторы калеки ради которых приходилось держать депозитарный отдел. Вон, Укргаз одно время в Дие ОВГЗ продавал, но уже пару лет, как это дело прикрыл совсем. Ничего, всё ещё делает вид, что живой.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:06

  moveton написав:
  sens написав:Читаємо разом постанову НБУ
Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.

Какую постанову? Вот эту что ли? Я в ней вижу, что если клиент банку (или, например, кредитному обществу) должен от 50к грн, то банк обязан в НБУ присылать список весь его активных операций. Чисто бюрократический момент между банком и НБУ. Как из этой отчётной обязанности банка вытекает чушь, что клиент обязан вносить в банк ровно указаную в анкете сумму? И о какой анкете и поле в ней вообще речь?

Якщо у будь-якого клієнта є декілька кредитних лімітів від 50к грн в різних банках,то його зобов'язання надавати в 10-денний термін інформацію щодо себе та членів родини працездатних та непрацездатних, в свою чергу банк може відмовити в обслуговуванні і зажадати погашення кредиту.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 08:08

  moveton написав:
  sens написав:У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?

Да ладно. Такие ожидания от того, что банк убрал убыточную для себя услугу, которой скорее всего пользовались полторы калеки ради которых приходилось держать депозитарный отдел. Вон, Укргаз одно время в Дие ОВГЗ продавал, но уже пару лет, как это дело прикрыл совсем. Ничего, всё ещё делает вид, что живой.


Питання про продукт від Тас , спершу Спорт зневірився, не пройшло і року,вже ізі закриває неопродукти
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:25

  Кассандра написав:
  vpchelko написав:у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
а где это можно увидеть?


в тг каналах вчора писали про це, правда без лінки на офсайт
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:42

  greenozon написав:
  Кассандра написав:
  vpchelko написав:у изи и видимо у таза - начались проблемы - прикрывают покупку ОВДП
а где это можно увидеть?


в тг каналах вчора писали про це, правда без лінки на офсайт

Izibank оповіщення в застосунку було,для тих хто кожного дня використовує заначку - першими дізналися
sens
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