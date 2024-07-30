sens написав:Читаємо разом постанову НБУ Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.
Какую постанову? Вот эту что ли? Я в ней вижу, что если клиент банку (или, например, кредитному обществу) должен от 50к грн, то банк обязан в НБУ присылать список весь его активных операций. Чисто бюрократический момент между банком и НБУ. Как из этой отчётной обязанности банка вытекает чушь, что клиент обязан вносить в банк ровно указаную в анкете сумму? И о какой анкете и поле в ней вообще речь?
sens написав:У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?
Да ладно. Такие ожидания от того, что банк убрал убыточную для себя услугу, которой скорее всего пользовались полторы калеки ради которых приходилось держать депозитарный отдел. Вон, Укргаз одно время в Дие ОВГЗ продавал, но уже пару лет, как это дело прикрыл совсем. Ничего, всё ещё делает вид, что живой.
sens написав:Читаємо разом постанову НБУ Якщо подали в анкеті 400к на квартал а вклали 1 млн - фінмон , якщо вписали 100к на квартал а нічого не завели - блокують видаткові операції.
Какую постанову? Вот эту что ли? Я в ней вижу, что если клиент банку (или, например, кредитному обществу) должен от 50к грн, то банк обязан в НБУ присылать список весь его активных операций. Чисто бюрократический момент между банком и НБУ. Как из этой отчётной обязанности банка вытекает чушь, что клиент обязан вносить в банк ровно указаную в анкете сумму? И о какой анкете и поле в ней вообще речь?
Якщо у будь-якого клієнта є декілька кредитних лімітів від 50к грн в різних банках,то його зобов'язання надавати в 10-денний термін інформацію щодо себе та членів родини працездатних та непрацездатних, в свою чергу банк може відмовити в обслуговуванні і зажадати погашення кредиту.
sens написав:У «Спортбанку» також все починалося з дрібничок. А закінчилося повним закриттям проєкту «Спортбанк». Невже, і «Ізібанк» пішов по тій самій стежині?
Да ладно. Такие ожидания от того, что банк убрал убыточную для себя услугу, которой скорее всего пользовались полторы калеки ради которых приходилось держать депозитарный отдел. Вон, Укргаз одно время в Дие ОВГЗ продавал, но уже пару лет, как это дело прикрыл совсем. Ничего, всё ещё делает вид, что живой.
Питання про продукт від Тас , спершу Спорт зневірився, не пройшло і року,вже ізі закриває неопродукти