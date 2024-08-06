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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням на 50 грн., але не більше 2000 грн. на календарний рік. Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс, щоб не попасти на лишні гроші.
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ternofond
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:53
Знайомий теж вчора жалівся на таке. Просто закриє картки
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:02
ternofond написав:
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням на 50 грн., але не більше 2000 грн. на календарний рік. Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс, щоб не попасти на лишні гроші.
Смотрю Изя всё "лучше и лучше" становится
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:41
З тим спамом у історії Заначки ще треба добре дивитися, щоб побачити таке списання. У мене єПідтримка уже 2 роки у якомусь зомбі-стані "перевипускається", коли нею неможливо користуватися чи перевипустити і вони її не закривають. Усе чекаю, коли почнуть пощіпувати за неї... У підтримку звертався: робив скріни, записував відоси, слав заяви - вони у неадекваті і нічим не допомогли, лише потріпали нерви.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 18:00
знакомая тоже вчера пожаловалась, но у неё наложен арест, тратить не может, в таком случае изи закроет счета и что будет с деньгами ?
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