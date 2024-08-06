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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням на 50 грн., але не більше 2000 грн. на календарний рік. Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс, щоб не попасти на лишні гроші.
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ternofond
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:53
Знайомий теж вчора жалівся на таке. Просто закриє картки
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:02
ternofond написав:
Вчора попав на комісію в 50 грн. за обслуговування неактивного основного рахунку. Це рахунок, до якого прив'язана карта з кредитним лімітом. Не було витратних операцій протягом трьох місяців, оскільки для розрахунків використовував дебетну карту. Комісію стягнуло з заначки, тобто депозитного рахунку, на якому були кошти. Підтримка, з посиланням на ДКБО, підтвердила законність списання комісії.
По останніх серпневих тарифах комісія за обслуговування основного неактивного рахунку за перших три місяці не стягується, далі - 50 грн., із щомісячним збільшенням на 50 грн., але не більше 2000 грн. на календарний рік. Звичайно, що в межах залишку власних коштів, але як виявилось, залишку на всіх рахунках, відкритих у банку, а не тільки основному.
Тому, якщо маєте депозити, майте на увазі цей нюанс, щоб не попасти на лишні гроші.
Смотрю Изя всё "лучше и лучше" становится
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:41
З тим спамом у історії Заначки ще треба добре дивитися, щоб побачити таке списання. У мене єПідтримка уже 2 роки у якомусь зомбі-стані "перевипускається", коли нею неможливо користуватися чи перевипустити і вони її не закривають. Усе чекаю, коли почнуть пощіпувати за неї... У підтримку звертався: робив скріни, записував відоси, слав заяви - вони у неадекваті і нічим не допомогли, лише потріпали нерви.
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klug
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Додано: Вів 06 сер, 2024 18:00
знакомая тоже вчера пожаловалась, но у неё наложен арест, тратить не может, в таком случае изи закроет счета и что будет с деньгами ?
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S i m
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:04
S i m, счет арестован из-за открытого исполнительного производства?
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Howl
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:09
Howl написав:S i m
, счет арестован из-за открытого исполнительного производства?
да
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S i m
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:13
S i m, скорее всего, что банк ничего со счетами не сделает пока они арестованы. Знакомая может исполнителю накатать заяву, чтобы один счёт стал для расходных операций. Он будет иметь ряд ограничений, но по нему будут доступны операции.
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Howl
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:21
Howl написав:S i m
, скорее всего, что банк ничего со счетами не сделает пока они арестованы. Знакомая может исполнителю накатать заяву, чтобы один счёт стал для расходных операций. Он будет иметь ряд ограничений, но по нему будут доступны операции.
спасибо, про этот вариант я знаю и ей сказал, но этот вариант она запланировала для другого банка, где интересней сумму арестовали...
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