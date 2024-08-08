може це була плата за неактивний рахунок?
в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:04
Re: izibank
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:08
Додано: Чет 08 сер, 2024 13:11
izibank
а якщо не "вкрав",
а "пограбував",
то і злочин побільше буде))
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