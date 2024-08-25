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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:04

Re: izibank

  1979mmv1979 написав:50 гривен


може це була плата за неактивний рахунок?

в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:08

  greenozon написав:
  1979mmv1979 написав:50 гривен


може це була плата за неактивний рахунок?

в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!

Но обещали ж не больше 2000 грн в год? Т.е. до Рады с её 300 грн в месяц ему ещё расти.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:11

izibank

а якщо не "вкрав",
а "пограбував",
то і злочин побільше буде))
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:36

Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:17

  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо

Це так, підтримка у них це щось з чимось.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:05

  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо


Якщо хочеться проблем за свої ж кошти то закиньте "пару сотень тисяч" :)

Уявіть як вони будуть відповідати коли заблокують ваші кошти якщо зараз так відповідають.
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