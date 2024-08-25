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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:04
1979mmv1979 написав:
50 гривен
може це була плата за неактивний рахунок?
в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!
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greenozon
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:08
greenozon написав: 1979mmv1979 написав:
50 гривен
може це була плата за неактивний рахунок?
в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!
Но обещали ж не больше 2000 грн в год? Т.е. до Рады с её 300 грн в месяц ему ещё расти.
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moveton
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Додано: Чет 08 сер, 2024 13:11
а якщо не "вкрав",
а "пограбував",
то і злочин побільше буде))
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v57
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:36
Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо
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DjPavel
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Додано: Нед 25 сер, 2024 18:17
DjPavel написав:
Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо
Це так, підтримка у них це щось з чимось.
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novichok
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Додано: Нед 25 сер, 2024 21:05
DjPavel написав:
Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо
Якщо хочеться проблем за свої ж кошти то закиньте "пару сотень тисяч"
Уявіть як вони будуть відповідати коли заблокують ваші кошти якщо зараз так відповідають.
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