RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:04

Re: izibank

  1979mmv1979 написав:50 гривен


може це була плата за неактивний рахунок?

в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!
greenozon
 
Повідомлень: 16525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:08

  greenozon написав:
  1979mmv1979 написав:50 гривен


може це була плата за неактивний рахунок?

в цьому питанні банк оскаженів і по прогресії буде нараховувати щомісяця більшу суму!!!

Но обещали ж не больше 2000 грн в год? Т.е. до Рады с её 300 грн в месяц ему ещё расти.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4765
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:11

izibank

а якщо не "вкрав",
а "пограбував",
то і злочин побільше буде))
v57
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 14.03.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:36

Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:17

  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо

Це так, підтримка у них це щось з чимось.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:05

  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо


Якщо хочеться проблем за свої ж кошти то закиньте "пару сотень тисяч" :)

Уявіть як вони будуть відповідати коли заблокують ваші кошти якщо зараз так відповідають.
посетитель
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:36

  sens написав:
  sens написав:Анкета - Опитувальник
Клієнта – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АТ « БАНК»

Розроблена та запроваджена на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 9 щодо подання звітності про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника (фізичної особи) дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним)
за сьогодні отримав по 3м банкам анкетування, окрім 1 раз на 5 рік , бажають отримати відповідь і блокують рахунки якщо надходження менше ніж очікувалося

що за банки ?
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 15.08.12
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:37

Re: izibank

То бред.Не блокируют если меньше чем ожидалось.Не может такого быть.Так блок постоянный бы был.Указал сумму икс.Если превысил - блок, если меньше - тоже блок.Это тогда поступления должны точно совпадать с тем что указал.Самт то верите что так должно быть? :)
посетитель
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:56

Re: izibank

  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо

верно думаешь - могут пограбить - вдруг пирзденому фигмону приспичит. Почти год пользовался заначкой - недавно решили меня побрить - но благо тому что есть еще счета в тАзЕ - получилось по тарифам таза, а не воровским от "изибанка" вывести денежку... №уебля№во заняло более 2х недель... бодание с поддержкой и т.п. - крайне неприятный опыт... иЗи с тАзОм в списке ненависти. Конченые!

П.с. в свое время меня выбесил КоКо Банк - Форвард - в начале войны который ввел ограничения на перевод и снятие налички! ТаЗ видимо что-то похожее готовит клиентам!
П.с.с. даже банк Конкорд такой гадости не делал - а его прикрыли даже быстрее Форвард-а.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 05.07.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:38

Re: izibank

"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 30.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 306307308309>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3083)
03.09.2024 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.