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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 09:40
Кащей написав:
"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?
Вчора робив поповнення
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:52
Кащей написав:
"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?
Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет. Поддержка естественно не отвечает из-за стандартной отписки про ажиотаж ))
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DjPavel
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:54
КБ тоже не появляется на карте после вывода. Похоже, проблема общая с обновлением инфы по счетам.
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Кащей
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Додано: Вів 10 вер, 2024 04:06
Так само. кошти, виведені з заначки, не зараховуються на карту.
Банка їх притримує.
Через який час вам зарахували?
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Visky
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:26
Visky, зазвичай упродовж пару хвилин.
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Howl
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