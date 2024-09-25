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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310>

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izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:40

  Кащей написав:"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?

Вчора робив поповнення
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:52

  Кащей написав:"Ой, щось пишло не так" при выводе с Заначки у всех в приложении?

Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет. Поддержка естественно не отвечает из-за стандартной отписки про ажиотаж ))
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:54

Re: izibank

КБ тоже не появляется на карте после вывода. Похоже, проблема общая с обновлением инфы по счетам.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 04:06

Так само. кошти, виведені з заначки, не зараховуються на карту.
Банка їх притримує.
Через який час вам зарахували?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:26

Re: izibank

Visky, зазвичай упродовж пару хвилин.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:30

  vpchelko написав:
  DjPavel написав:Хотел закинуть на Скарбничку пару сотен тысяч, но почитал форум - и передумал. Написал в поддержку около 3х часов назад - до сих пор никто не ответил ) Пожалуй, пройду мимо

верно думаешь - могут пограбить - вдруг пирзденому фигмону приспичит. Почти год пользовался заначкой - недавно решили меня побрить - но благо тому что есть еще счета в тАзЕ - получилось по тарифам таза, а не воровским от "изибанка" вывести денежку... №уебля№во заняло более 2х недель... бодание с поддержкой и т.п. - крайне неприятный опыт... иЗи с тАзОм в списке ненависти. Конченые!

П.с. в свое время меня выбесил КоКо Банк - Форвард - в начале войны который ввел ограничения на перевод и снятие налички! ТаЗ видимо что-то похожее готовит клиентам!
П.с.с. даже банк Конкорд такой гадости не делал - а его прикрыли даже быстрее Форвард-а.

думаю пару сот пристроить под15,но почитал ветку)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:01

  Visky написав:Так само. кошти, виведені з заначки, не зараховуються на карту.
Банка їх притримує.
Через який час вам зарахували?
Именно в том случае был сбой, час-другой деньги были недоступны. А обычно несколько минут длится этот процесс.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:53

Дивно. Ізі накинув ще 10к ліміту. Давненько за ним такого не помічалося
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:15

Re: izibank

С удивлением обнаружил что банка за платеж по IBAN на счет ДКСУ (оплата институту за учебу) хочет 0,5%. Давно с ним такое?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:10

Re: izibank

ВIВ, отдельного тарифа за СЭП, сделанного из приложения собственными средствами, нет. Если сумма платежа 10к грн и больше, то будет применена комиссия 0,5 %.
Howl
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