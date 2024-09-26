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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 11:49
Howl написав:
сумма платежа 10к гр
А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:34
DjPavel написав:
Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет.
И снова проблема с выводом с заначки. Засек время
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