А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 11:49
Re: izibank
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:34
И снова проблема с выводом с заначки. Засек время
Поддержка говорит об одном дне, как о сроке решения проблемы
Через полтора часа деньги зачислены на карту.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Чет 26 вер, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:19
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