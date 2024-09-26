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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:49

Re: izibank

  Howl написав:сумма платежа 10к гр

А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:34

  DjPavel написав:Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет.

И снова проблема с выводом с заначки. Засек время :?
Поддержка говорит об одном дне, как о сроке решения проблемы :)
Через полтора часа деньги зачислены на карту.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Чет 26 вер, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:19

  ВIВ написав:
  Howl написав:сумма платежа 10к гр

А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии :)

Аналогично. Причем без комиссии даже с кредитных средств.
Браво Моно!
arkavs
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