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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2024 11:49
Howl написав:
сумма платежа 10к гр
А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии
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ВIВ
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:34
DjPavel написав:
Аналогичная проблема. Вернее деньги вывел около 15 минут назад, но на карту не зачисляет.
И снова проблема с выводом с заначки. Засек время
Поддержка говорит об одном дне, как о сроке решения проблемы
Через полтора часа деньги зачислены на карту.
Востаннє редагувалось ramzes4
в Чет 26 вер, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:19
ВIВ написав: Howl написав:
сумма платежа 10к гр
А.. вот в этом причина.
Сделали через МОНО без комисии
Аналогично. Причем без комиссии даже с кредитных средств.
Браво Моно!
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arkavs
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:40
А на выходных банка отправляет и принимает СЭПы?
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la9
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13
la9 Так
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Вадимка
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Додано: Нед 29 вер, 2024 15:20
Мав намір розрахуватися карткою Ізі. Перекинув гроші з заначки, але за майже три години вони на карту так і не дійшли. Здається це стає вже системною проблемою
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l_e_x
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:14
Вадимка написав:la9
Так
Тільки приймав ніби то.Те що відправляє це перевірена інформація?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:27
посетитель написав: Вадимка написав:la9
Так
Тільки приймав ніби то.Те що відправляє це перевірена інформація?
Вчера и сегодня отправлял - деньги приходили на другие счета.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:11
l_e_x написав:
Мав намір розрахуватися карткою Ізі. Перекинув гроші з заначки, але за майже три години вони на карту так і не дійшли. Здається це стає вже системною проблемою
Пройшло 23,5 години між відправкою коштів з заначки та зарахуванням їх на картку. Враховуйте це якщо відкладаєте погашення кредитки на останній день(((
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:19
7 ранку сьогодні скинув на дебетку, за 5 хвилин відобразилося на балансі.
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Кочевник
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