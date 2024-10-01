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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01
хто знає чому Ізі тепер дає 2 категорії кешбеків замість 3 як минулого місяця?
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:16
quadro_tony_da написав:
хто знає чому Ізі тепер дає 2 категорії кешбеків замість 3 як минулого місяця?
экономика должна быть экономной...
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Додано: Сер 02 жов, 2024 06:07
quadro_tony_da, 3-ю категорию могли давать в качестве временной акции от банка.
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