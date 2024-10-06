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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01

Re: izibank

хто знає чому Ізі тепер дає 2 категорії кешбеків замість 3 як минулого місяця?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:16

  quadro_tony_da написав:хто знає чому Ізі тепер дає 2 категорії кешбеків замість 3 як минулого місяця?


экономика должна быть экономной...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 06:07

Re: izibank

quadro_tony_da, 3-ю категорию могли давать в качестве временной акции от банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:11

Закінчується конвертдепо в $. На гарячці на отримання записують лише з 14.10. Здивувався, що ця дурня (пн+тиждень) досі діє...
За законом банку дається 3 роб.дні на виконання заявки.
Які є інші методи отримати раніше?
Думаю, подати касову заявку-вимогу і через 3 доби "поставити їх на лічільник", раніше це діяло, принаймні з "Сенсом": в той же день погоджувались виплатити в зазначені у вимозі дати, які були датами закінчення депо.
Може ще щось порадите?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:22

Re: izibank

  Visky написав:Може ще щось порадите?

Могут вам предложить пройти финмонит. И тогда пару месяцев ждать.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 308309310311
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