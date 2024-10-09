|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:01
Re: izibank
хто знає чому Ізі тепер дає 2 категорії кешбеків замість 3 як минулого місяця?
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:16
Додано: Сер 02 жов, 2024 06:07
Re: izibank
quadro_tony_da, 3-ю категорию могли давать в качестве временной акции от банка.
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:11
Закінчується конвертдепо в $. На гарячці на отримання записують лише з 14.10. Здивувався, що ця дурня (пн+тиждень) досі діє...
За законом банку дається 3 роб.дні на виконання заявки.
Які є інші методи отримати раніше?
Думаю, подати касову заявку-вимогу і через 3 доби "поставити їх на лічільник", раніше це діяло, принаймні з "Сенсом": в той же день погоджувались виплатити в зазначені у вимозі дати, які були датами закінчення депо.
Може ще щось порадите?
Додано: Нед 06 жов, 2024 20:22
Re: izibank
Додано: Нед 06 жов, 2024 22:48
Игорь Алексеевич Це ж було вже! © влітку. Е-поштою надіслав копії д-тів. Нічого не блокували
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:34
Изя прислал пушик с предложением выбрать еще 1 (третий) вид кэшбека при оплате его картой в этом месяце
|