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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2024 18:27
klug написав: arkavs написав: WallNutPen написав:
Изя прислал пушик с предложением выбрать еще 1 (третий) вид кэшбека при оплате его картой в этом месяце
Хай краще відсотки підвищать до конкурентів, тоді і клієнти підтягнуться
Ммм... -20% замало, треба -30%, як у конкурентів?
А то хіба не комісія за мутність?
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Додано: Нед 13 жов, 2024 19:16
Boundless написав:
А то хіба не комісія за мутність?
На мутність, от лиш на чию? Їхній колега Ломбар нещодавно добряче намутив.
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