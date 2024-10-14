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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:27

  klug написав:
  arkavs написав:
  WallNutPen написав:Изя прислал пушик с предложением выбрать еще 1 (третий) вид кэшбека при оплате его картой в этом месяце

Хай краще відсотки підвищать до конкурентів, тоді і клієнти підтягнуться

Ммм... -20% замало, треба -30%, як у конкурентів?

А то хіба не комісія за мутність?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:16

  Boundless написав:А то хіба не комісія за мутність?

На мутність, от лиш на чию? Їхній колега Ломбард нещодавно добряче намутив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:52

  Boundless написав:А то хіба не комісія за мутність?

Передал свою карту для пользования в Гуглпей аккаунт сына - сразу блок и доказывай что не мутишь (((
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:55

  arkavs написав:
  Boundless написав:А то хіба не комісія за мутність?

Передал свою карту для пользования в Гуглпей аккаунт сына - сразу блок и доказывай что не мутишь (((

Так у чому причина блоку була?
Boundless
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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  #<1 ... 309310311312
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izibank (3114)
14.10.2024 18:55
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