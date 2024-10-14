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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2024 18:27
klug написав: arkavs написав: WallNutPen написав:
Изя прислал пушик с предложением выбрать еще 1 (третий) вид кэшбека при оплате его картой в этом месяце
Хай краще відсотки підвищать до конкурентів, тоді і клієнти підтягнуться
Ммм... -20% замало, треба -30%, як у конкурентів?
А то хіба не комісія за мутність?
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Додано: Нед 13 жов, 2024 19:16
Boundless написав:
А то хіба не комісія за мутність?
На мутність, от лиш на чию? Їхній колега Ломбард нещодавно добряче намутив.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 13:52
Boundless написав:
А то хіба не комісія за мутність?
Передал свою карту для пользования в Гуглпей аккаунт сына - сразу блок и доказывай что не мутишь (((
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arkavs
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:55
arkavs написав: Boundless написав:
А то хіба не комісія за мутність?
Передал свою карту для пользования в Гуглпей аккаунт сына - сразу блок и доказывай что не мутишь (((
Так у чому причина блоку була?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:57
Нарушение правил пользования картой. Типа нельзя никому передавать для пользования.
Причем заблочили и карты Таси.
Просто повезло с менеджером в отделении Таси и удалось разблокировать.
А так мысленно уже попрощались с 20%. Ни горячка, ни поддержка не принимали никаких документов и объяснений
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:20
Може то захист від шахраїв був? Моя ізя підв'язана в мене в гуглпей і в дружини, те саме було з картами спортбанка. Підв'язував карти і родичам, якщо потрібно було щось оплатити в мою відсутність, ніяких проблем не було
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Додано: Пон 14 жов, 2024 21:22
Игорь Алексеевич написав: Visky написав:
Може ще щось порадите?
Могут вам предложить пройти финмонит. И тогда пару месяцев ждать.
Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 21:41
Visky написав: Игорь Алексеевич написав: Visky написав:
Може ще щось порадите?
Могут вам предложить пройти финмонит. И тогда пару месяцев ждать.
Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
цікаво...
У тігіпких банків занадто до#ера клієнтів, чи шо?...
Душити депозитних клієнтів - остання справа
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Додано: Пон 14 жов, 2024 22:45
Boundless написав:
Може то захист від шахраїв був? Моя ізя підв'язана в мене в гуглпей і в дружини, те саме було з картами спортбанка. Підв'язував карти і родичам, якщо потрібно було щось оплатити в мою відсутність, ніяких проблем не було
Може і захист. Але як тут неодноразово писали - не відповідають на доводи. Припиняють відносини зі всім відомими наслідками
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