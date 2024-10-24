|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43
Visky написав:
Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
Шо тоже с Тазом попрощались?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:46
arkavs написав:
Нарушение правил пользования картой. Типа нельзя никому передавать для пользования.
Причем заблочили и карты Таси.
Просто повезло с менеджером в отделении Таси и удалось разблокировать.
А так мысленно уже попрощались с 20%. Ни горячка, ни поддержка не принимали никаких документов и объяснений
Как и кто докажет, что картой пользуются не для личного пользования? Ну добавлена карта во 2ой телефон для личного использования? И шо?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:29
я любую каку могу сказать по Таз с Изей - пока мне не докажут, что на меня была жалоба какая-то - ну как мне банк сообщил.
Изибанк какашка-какашечная. Да и тазик для какашек!
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|