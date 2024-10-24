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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43

Re: izibank

  Visky написав:Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.


Шо тоже с Тазом попрощались?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:46

  arkavs написав:Нарушение правил пользования картой. Типа нельзя никому передавать для пользования.

Причем заблочили и карты Таси.

Просто повезло с менеджером в отделении Таси и удалось разблокировать.

А так мысленно уже попрощались с 20%. Ни горячка, ни поддержка не принимали никаких документов и объяснений


Как и кто докажет, что картой пользуются не для личного пользования? Ну добавлена карта во 2ой телефон для личного использования? И шо?
vpchelko
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Повідомлень: 916
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:29

Re: izibank

я любую каку могу сказать по Таз с Изей - пока мне не докажут, что на меня была жалоба какая-то - ну как мне банк сообщил.

Изибанк какашка-какашечная. Да и тазик для какашек!
vpchelko
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Повідомлень: 916
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  #<1 ... 310311312313
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