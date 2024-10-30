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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43
Visky написав:
Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
Шо тоже с Тазом попрощались?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:46
arkavs написав:
Нарушение правил пользования картой. Типа нельзя никому передавать для пользования.
Причем заблочили и карты Таси.
Просто повезло с менеджером в отделении Таси и удалось разблокировать.
А так мысленно уже попрощались с 20%. Ни горячка, ни поддержка не принимали никаких документов и объяснений
Как и кто докажет, что картой пользуются не для личного пользования? Ну добавлена карта во 2ой телефон для личного использования? И шо?
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Додано: Чет 31 жов, 2024 02:56
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
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