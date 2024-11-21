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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:43
Visky написав:
Ви виявилися провидцем. Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
Шо тоже с Тазом попрощались?
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vpchelko
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:46
arkavs написав:
Нарушение правил пользования картой. Типа нельзя никому передавать для пользования.
Причем заблочили и карты Таси.
Просто повезло с менеджером в отделении Таси и удалось разблокировать.
А так мысленно уже попрощались с 20%. Ни горячка, ни поддержка не принимали никаких документов и объяснений
Как и кто докажет, что картой пользуются не для личного пользования? Ну добавлена карта во 2ой телефон для личного использования? И шо?
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Додано: Чет 31 жов, 2024 02:56
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
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Visky
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Додано: Чет 31 жов, 2024 07:10
Visky написав:
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
Забирав якось на Петлюри - були білі, ще одну купюру касир хотіла підсунути з печаткою.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 04 лис, 2024 04:01
lloydbanksua Дякую.
Ясно, майже шахрайська контора. Спочатку без попереджень і пояснень протиправно заблокували всі рахунки, і про це не зізнаються, потім втюхують сміття. До речі, не зважаючи на детальний огляд купюр і майже третину повернутих (90-ті роки та надриви), все ж 1 прогавив і забрав з печаткою.
Розчулює, що в ТАСі очно і на гарячці заочно клієнтам і досі розвішують локшину, що це окремий банк, хоча на оф.сайті і в документах вказано, що це проєкт (продукт) ТАСа
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Visky
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Додано: Пон 04 лис, 2024 07:02
lloydbanksua написав: Visky написав:
Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.
Забирав якось на Петлюри - були білі, ще одну купюру касир хотіла підсунути з печаткою.
Ніколи від Ізі не отримував в тас валюту готівкою)
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sens
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Додано: Чет 21 лис, 2024 01:02
Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.
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klug
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:30
klug написав:
Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.
После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:46
lloydbanksua написав: klug написав:
Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.
После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
а где больше?
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Кащей
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Додано: Чет 21 лис, 2024 23:01
Кащей написав: lloydbanksua написав: klug написав:
Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.
После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
а где больше?
Сейчас уже мало, кто может предложить больше 7% (Правекс, Индус разве что), тут дело в другом, что есть более удобные аналоги. Лично для себя открыл Пумб Вільний Плюс с теми же 7%.
Про "особенности" изи повторяться не буду, все мы их и так знаем
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lloydbanksua
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