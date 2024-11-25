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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2024 20:12
С 2 декабря изя в очередной раз ухудшает тарифы по картам, в основном в части переводов и платежей. Банк все более теряет свою привлекательность.
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