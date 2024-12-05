Visky написав: Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
цікаво... У тігіпких банків занадто до#ера клієнтів, чи шо?... Душити депозитних клієнтів - остання справа
Так, виявляється і цього їм мало, після невидачі $-вкладів нормальними купюроми, заблокували всі рахунки вдруге і вимагають вже надані їм документи та оновлення двічи оновленої анкети + нові док-ти за останні місяці. Такого знущання в житті не бачив
lloydbanksua написав:После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
а где больше?
Сейчас уже мало, кто может предложить больше 7% (Правекс, Индус разве что), тут дело в другом, что есть более удобные аналоги. Лично для себя открыл Пумб Вільний Плюс с теми же 7%. Про "особенности" изи повторяться не буду, все мы их и так знаем
Дякую за Вільний Плюс, якось прогавив його, тепер теж відкрив. Але він не вічний - на 3 міс, відкриття до 20:00 31 грудня 2024 року. Оскільки можна відкривати декілька, має сенс відкрити ще й 31 грудня, якщо не забути. Взагалі, гарна табличка ставок за «вільними» депозитами та картками: https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/