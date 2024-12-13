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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
7
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:12

С 2 декабря изя в очередной раз ухудшает тарифы по картам, в основном в части переводов и платежей. Банк все более теряет свою привлекательность.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:28

  sens написав:
  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.

Забирав якось на Петлюри - були білі, ще одну купюру касир хотіла підсунути з печаткою.

Ніколи від Ізі не отримував в тас валюту готівкою)
Ваше щастя!
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:38

  flysoulfly написав:
  Visky написав: Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
цікаво...
У тігіпких банків занадто до#ера клієнтів, чи шо?...
Душити депозитних клієнтів - остання справа :twisted:
Так, виявляється і цього їм мало, після невидачі $-вкладів нормальними купюроми, заблокували всі рахунки вдруге і вимагають вже надані їм документи та оновлення двічи оновленої анкети + нові док-ти за останні місяці. Такого знущання в житті не бачив
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:40

  lloydbanksua написав:
  klug написав:Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.

После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
Бачу ці зміни з 20.12.2024? Чи є посилання на нові тарифи з 20.12.2024?
Востаннє редагувалось Visky в Чет 05 гру, 2024 04:01, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:45

  Порт написав:С 2 декабря изя в очередной раз ухудшает тарифы по картам, в основном в части переводов и платежей. Банк все более теряет свою привлекательность.
Що саме погіршилось?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:58

  lloydbanksua написав:
  Кащей написав:
  lloydbanksua написав:После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.

а где больше?

Сейчас уже мало, кто может предложить больше 7% (Правекс, Индус разве что), тут дело в другом, что есть более удобные аналоги. Лично для себя открыл Пумб Вільний Плюс с теми же 7%.
Про "особенности" изи повторяться не буду, все мы их и так знаем :mrgreen:
Дякую за Вільний Плюс, якось прогавив його, тепер теж відкрив. Але він не вічний - на 3 міс, відкриття до 20:00 31 грудня 2024 року. Оскільки можна відкривати декілька, має сенс відкрити ще й 31 грудня, якщо не забути.
Взагалі, гарна табличка ставок за «вільними» депозитами та картками: https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:11

Re: izibank

Підкажіть, якщо обмежели видаткові операції і я так розумію закрили рахунки і припинили співпрацю, якось можна відновити? І чи не передається ця інформацію у внші банки?
Kentuki
 
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