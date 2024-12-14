Visky написав: Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
цікаво... У тігіпких банків занадто до#ера клієнтів, чи шо?... Душити депозитних клієнтів - остання справа
Так, виявляється і цього їм мало, після невидачі $-вкладів нормальними купюроми, заблокували всі рахунки вдруге і вимагають вже надані їм документи та оновлення двічи оновленої анкети + нові док-ти за останні місяці. Такого знущання в житті не бачив
lloydbanksua написав:После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
а где больше?
Сейчас уже мало, кто может предложить больше 7% (Правекс, Индус разве что), тут дело в другом, что есть более удобные аналоги. Лично для себя открыл Пумб Вільний Плюс с теми же 7%. Про "особенности" изи повторяться не буду, все мы их и так знаем
Дякую за Вільний Плюс, якось прогавив його, тепер теж відкрив. Але він не вічний - на 3 міс, відкриття до 20:00 31 грудня 2024 року. Оскільки можна відкривати декілька, має сенс відкрити ще й 31 грудня, якщо не забути. Взагалі, гарна табличка ставок за «вільними» депозитами та картками: https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
Kentuki, обмеження видаткових операцій відбувається при арештуванні рахунку на підставі виконавчого впровадження (інші банки це впровадження теж бачать). Зазвичай банк припиняє відносини, коли клієнт не може надати документи джерел походження коштів. У цьому випадку рахунок блокується на видаткові операції, клієнт пише заяву на отримання коштів у касі чи перерахування їх на інший свій рахунок в іншому банку (у другому випадку в призначенні платежу буде відповідна відмітка).
Відновлення відносин можливо, але через деякий час. У кожного банку свій час пам'яті таких клієнтів.
Howl Дякую. Так, схоже другий варіант, аля за не підтверження джерел, причому у Таскомбанку, так як він мене одночасно забанив з ізі за це)) У мене там заборгованість по кредитліму. Погашу його, а далі потрібно писати заявку на закриття рахунку чи вони автоматом закриють? Щоб потім почати відлік, хоча бі півроку, щоб спробувати заново відкритись.
Доречі, в Таскомбанку 72 грн. залишилось, але навіть не хочу заморочуватися з заявами. Можу закрити рахунок не виводивши ці кошти, або попросити їх на благодійність перечислити?
Kentuki написав:Howl Дякую. Так, схоже другий варіант, аля за не підтверження джерел, причому у Таскомбанку, так як він мене одночасно забанив з ізі за це)) У мене там заборгованість по кредитліму. Погашу його, а далі потрібно писати заявку на закриття рахунку чи вони автоматом закриють? Щоб потім почати відлік, хоча бі півроку, щоб спробувати заново відкритись.
Доречі, в Таскомбанку 72 грн. залишилось, але навіть не хочу заморочуватися з заявами. Можу закрити рахунок не виводивши ці кошти, або попросити їх на благодійність перечислити?
У доходи банку можете залишити, при закриті у заяві це вкажите.