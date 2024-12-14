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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
7
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:12

С 2 декабря изя в очередной раз ухудшает тарифы по картам, в основном в части переводов и платежей. Банк все более теряет свою привлекательность.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:28

  sens написав:
  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Прошу підказати: в яких київських відділеннях ТАС видають сині $? Навіть не запитую про нові. Може в центральних на Петлюри? Бо в Солом'янському р-ні стабільно сунуть старий мотлох.

Забирав якось на Петлюри - були білі, ще одну купюру касир хотіла підсунути з печаткою.

Ніколи від Ізі не отримував в тас валюту готівкою)
Ваше щастя!
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:38

  flysoulfly написав:
  Visky написав: Заблокували, не дивлячись на успішне проходження фінмону в липні, просто щоб не видати і притримати кошти. Письмово не признаються, на запити не відповідають, по телефону висувають різні версії і вимоги при кожному дзвінку.
цікаво...
У тігіпких банків занадто до#ера клієнтів, чи шо?...
Душити депозитних клієнтів - остання справа :twisted:
Так, виявляється і цього їм мало, після невидачі $-вкладів нормальними купюроми, заблокували всі рахунки вдруге і вимагають вже надані їм документи та оновлення двічи оновленої анкети + нові док-ти за останні місяці. Такого знущання в житті не бачив
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:40

  lloydbanksua написав:
  klug написав:Здулася ізя, вже не знає, як натякнути, що не варто нести їй ₴.

После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.
Бачу ці зміни з 20.12.2024? Чи є посилання на нові тарифи з 20.12.2024?
Востаннє редагувалось Visky в Чет 05 гру, 2024 04:01, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:45

  Порт написав:С 2 декабря изя в очередной раз ухудшает тарифы по картам, в основном в части переводов и платежей. Банк все более теряет свою привлекательность.
Що саме погіршилось?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:58

  lloydbanksua написав:
  Кащей написав:
  lloydbanksua написав:После снижения по заначке с 10% до 7%, изя становится совершенно не интересна.

а где больше?

Сейчас уже мало, кто может предложить больше 7% (Правекс, Индус разве что), тут дело в другом, что есть более удобные аналоги. Лично для себя открыл Пумб Вільний Плюс с теми же 7%.
Про "особенности" изи повторяться не буду, все мы их и так знаем :mrgreen:
Дякую за Вільний Плюс, якось прогавив його, тепер теж відкрив. Але він не вічний - на 3 міс, відкриття до 20:00 31 грудня 2024 року. Оскільки можна відкривати декілька, має сенс відкрити ще й 31 грудня, якщо не забути.
Взагалі, гарна табличка ставок за «вільними» депозитами та картками: https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:11

Re: izibank

Підкажіть, якщо обмежели видаткові операції і я так розумію закрили рахунки і припинили співпрацю, якось можна відновити? І чи не передається ця інформацію у внші банки?
Kentuki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:08

Re: izibank

Kentuki, обмеження видаткових операцій відбувається при арештуванні рахунку на підставі виконавчого впровадження (інші банки це впровадження теж бачать). Зазвичай банк припиняє відносини, коли клієнт не може надати документи джерел походження коштів. У цьому випадку рахунок блокується на видаткові операції, клієнт пише заяву на отримання коштів у касі чи перерахування їх на інший свій рахунок в іншому банку (у другому випадку в призначенні платежу буде відповідна відмітка).

Відновлення відносин можливо, але через деякий час. У кожного банку свій час пам'яті таких клієнтів.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:52

Howl
Дякую. Так, схоже другий варіант, аля за не підтверження джерел, причому у Таскомбанку, так як він мене одночасно забанив з ізі за це))
У мене там заборгованість по кредитліму. Погашу його, а далі потрібно писати заявку на закриття рахунку чи вони автоматом закриють? Щоб потім почати відлік, хоча бі півроку, щоб спробувати заново відкритись.

Доречі, в Таскомбанку 72 грн. залишилось, але навіть не хочу заморочуватися з заявами. Можу закрити рахунок не виводивши ці кошти, або попросити їх на благодійність перечислити?
Kentuki
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:29

  Kentuki написав:Howl
Дякую. Так, схоже другий варіант, аля за не підтверження джерел, причому у Таскомбанку, так як він мене одночасно забанив з ізі за це))
У мене там заборгованість по кредитліму. Погашу його, а далі потрібно писати заявку на закриття рахунку чи вони автоматом закриють? Щоб потім почати відлік, хоча бі півроку, щоб спробувати заново відкритись.

Доречі, в Таскомбанку 72 грн. залишилось, але навіть не хочу заморочуватися з заявами. Можу закрити рахунок не виводивши ці кошти, або попросити їх на благодійність перечислити?

У доходи банку можете залишити, при закриті у заяві це вкажите.
lloydbanksua
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