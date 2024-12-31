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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2024 21:57
Kentuki, щоб закрити рахунок на ньому повинен бути 0,00 грн.
Можна 72 грн у заяві перевести на погашення заборгованості в izibank, а решту заборгованості загасити СЕПом чи через касу. Закриваєте рахунки (закриваються протягом 30--45 днів), ну питаєте підтримку щодо можливості їх відкрити.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29
Якщо закрити рахунок,то знову вже не відкриєте. Типу треба чистка бази,які ніхто не чистить.
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tarasum
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Додано: Нед 22 гру, 2024 07:32
Сеп відправляв на різні рахунки собі на акцент,аккорд,юнекс і агропросперіс - все безкоштовно
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Додано: Вів 31 гру, 2024 16:22
Цей шахрайській підрозділ ТАС вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду
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Visky
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