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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
7
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:57

Re: izibank

Kentuki, щоб закрити рахунок на ньому повинен бути 0,00 грн.
Можна 72 грн у заяві перевести на погашення заборгованості в izibank, а решту заборгованості загасити СЕПом чи через касу. Закриваєте рахунки (закриваються протягом 30--45 днів), ну питаєте підтримку щодо можливості їх відкрити.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29

Re: izibank

Якщо закрити рахунок,то знову вже не відкриєте. Типу треба чистка бази,які ніхто не чистить.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 07:32

395000 грн

Сеп відправляв на різні рахунки собі на акцент,аккорд,юнекс і агропросперіс - все безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:22

Цей шахрайській підрозділ ТАС вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:15

  Visky написав:Цей шахрайській підрозділ ТАС вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду

Є два питання - яку суму вказували як доходи ( банк питає за все проте до уваги бере лише зарплату чи пенсію ) і друге наскільки була у вас більша сума за анкетовану ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:57

Re: izibank

Зміни в тарифах.
Із 09.01.2025 вводиться комісія 0,75 % за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти. Деталі в тарифах з 09.01.2025.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:31

  Howl написав:Зміни в тарифах.
Із 09.01.2025 вводиться комісія 0,75 % за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти. Деталі в тарифах з 09.01.2025.


Покращення(
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:23

Re: izibank

Так 6211, здається, давно не попадав у грейс?
Amid
 
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