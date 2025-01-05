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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
7
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:11

  посетитель написав:Прислали что у них что-то в дкбо с 15.01.25 меняется.Что конкретно указать не удосужились.Послали искать на сайт с даты изменения.Такой себе подход.
Если кто узнает что они там поменяли, напишите пожалуйста.

Новина про овдп в Дія за комісію більш помітна
sens
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  #<1 ... 313314315316
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