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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.1 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
7
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:11

  посетитель написав:Прислали что у них что-то в дкбо с 15.01.25 меняется.Что конкретно указать не удосужились.Послали искать на сайт с даты изменения.Такой себе подход.
Если кто узнает что они там поменяли, напишите пожалуйста.

Новина про овдп в Дія за комісію більш помітна
sens
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:08

Re: izibank

Вітаю. Шановні,ви не в курсі, які подарунки можна отримати в Колесі фортуни, що в застосунку Ізібанку? Там немає випадково промокодів для Розетки,або Алло?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:31

JanIs сейчас идет третий этап колеса и в нем есть розетка. И вот что можно выиграть до конца января:
6.1.3. Подарунки Третього етапу Акції:
6.1.3.1. Електронний сертифікат Розетка номіналом 100 грн – 300 штук (далі – Подарунок 26).
6.1.3.2. Промокод на пакет Київстар. Преміум HD, 14 дн. доступа (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/tv) – 30000 штук (далі – Подарунок 27).
6.1.3.3. Електронний сертифікат Silpo номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 28).
6.1.3.4. Електронний сертифікат Silpo номіналом 50 грн – 300 штук (далі – Подарунок 29).
6.1.2.5. Електронний сертифікат WOG номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 30).
6.1.3.5.Електронний промокод на одноразову знижку 5% в онлайн магазині Akvarel (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/akvarel) – 10000 штук (далі – Подарунок 31).
6.1.3.6. Електронний промокод на знижку до 20% на Polis.ua (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/polis) – 10000 штук (далі – Подарунок 32).
6.1.3.7. Електронний промокод на знижку 20%в онлайн магазині iHerb (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/iherb) -10000 штук (далі – Подарунок 33).
6.1.3.8. Електронний промокод на одноразову знижку 300 грн на ноутбук в онлайн магазині MTA (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/mta) – 10000 штук (далі – Подарунок 34).
6.1.3.9. Електронний промокод на 100 грн в магазини E-ZOO (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/ezoo)– 30000 штук (далі – Подарунок 35).
6.1.3.10. Бонус + 500 izi-балів – 60000 штук (далі – Подарунок 36).
6.1.3.11. Повербанк Baseus 20000 mAh – не більше 5 штук (далі – Подарунок 37).
6.1.3.12. Планшет Samsung Galaxy Tab 9* – 1 штука (далі – Подарунок 38).

кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем :)
WallNutPen
 
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