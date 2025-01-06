JanIs
сейчас идет третий этап колеса и в нем есть розетка. И вот что можно выиграть до конца января:
6.1.3. Подарунки Третього етапу Акції:
6.1.3.1. Електронний сертифікат Розетка номіналом 100 грн – 300 штук (далі – Подарунок 26).
6.1.3.2. Промокод на пакет Київстар. Преміум HD, 14 дн. доступа (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/tv) – 30000 штук (далі – Подарунок 27).
6.1.3.3. Електронний сертифікат Silpo номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 28).
6.1.3.4. Електронний сертифікат Silpo номіналом 50 грн – 300 штук (далі – Подарунок 29).
6.1.2.5. Електронний сертифікат WOG номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 30).
6.1.3.5.Електронний промокод на одноразову знижку 5% в онлайн магазині Akvarel (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/akvarel) – 10000 штук (далі – Подарунок 31).
6.1.3.6. Електронний промокод на знижку до 20% на Polis.ua (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/polis) – 10000 штук (далі – Подарунок 32).
6.1.3.7. Електронний промокод на знижку 20%в онлайн магазині iHerb (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/iherb) -10000 штук (далі – Подарунок 33).
6.1.3.8. Електронний промокод на одноразову знижку 300 грн на ноутбук в онлайн магазині MTA (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/mta) – 10000 штук (далі – Подарунок 34).
6.1.3.9. Електронний промокод на 100 грн в магазини E-ZOO (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/ezoo)– 30000 штук (далі – Подарунок 35).
6.1.3.10. Бонус + 500 izi-балів – 60000 штук (далі – Подарунок 36).
6.1.3.11. Повербанк Baseus 20000 mAh – не більше 5 штук (далі – Подарунок 37).
6.1.3.12. Планшет Samsung Galaxy Tab 9* – 1 штука (далі – Подарунок 38).
кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем