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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 313314315316 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.1 5 31 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 7 2- Погане. Некомпетентне. 13% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 26% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 6 Всього голосів : 31 Додано: Нед 05 січ, 2025 18:11 посетитель написав: Прислали что у них что-то в дкбо с 15.01.25 меняется.Что конкретно указать не удосужились.Послали искать на сайт с даты изменения.Такой себе подход.

Если кто узнает что они там поменяли, напишите пожалуйста. Прислали что у них что-то в дкбо с 15.01.25 меняется.Что конкретно указать не удосужились.Послали искать на сайт с даты изменения.Такой себе подход.Если кто узнает что они там поменяли, напишите пожалуйста.

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Повідомлень: 18014 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:08 Re: izibank Вітаю. Шановні,ви не в курсі, які подарунки можна отримати в Колесі фортуни, що в застосунку Ізібанку? Там немає випадково промокодів для Розетки,або Алло? JanIs Повідомлень: 60 З нами з: 15.06.23 Подякував: 33 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 16:31 JanIs сейчас идет третий этап колеса и в нем есть сертификаты на 100 грн. в Розетке (Алло нету). И вот что еще можно выиграть до конца января:

6.1.3. Подарунки Третього етапу Акції:

6.1.3.1. Електронний сертифікат Розетка номіналом 100 грн – 300 штук (далі – Подарунок 26).

6.1.3.2. Промокод на пакет Київстар. Преміум HD, 14 дн. доступа (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/tv) – 30000 штук (далі – Подарунок 27).

6.1.3.3. Електронний сертифікат Silpo номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 28).

6.1.3.4. Електронний сертифікат Silpo номіналом 50 грн – 300 штук (далі – Подарунок 29).

6.1.2.5. Електронний сертифікат WOG номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 30).

6.1.3.5.Електронний промокод на одноразову знижку 5% в онлайн магазині Akvarel (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/akvarel) – 10000 штук (далі – Подарунок 31).

6.1.3.6. Електронний промокод на знижку до 20% на Polis.ua (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/polis) – 10000 штук (далі – Подарунок 32).

6.1.3.7. Електронний промокод на знижку 20%в онлайн магазині iHerb (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/iherb) -10000 штук (далі – Подарунок 33).

6.1.3.8. Електронний промокод на одноразову знижку 300 грн на ноутбук в онлайн магазині MTA (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/mta) – 10000 штук (далі – Подарунок 34).

6.1.3.9. Електронний промокод на 100 грн в магазини E-ZOO (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/ezoo)– 30000 штук (далі – Подарунок 35).

6.1.3.10. Бонус + 500 izi-балів – 60000 штук (далі – Подарунок 36).

6.1.3.11. Повербанк Baseus 20000 mAh – не більше 5 штук (далі – Подарунок 37).

6.1.3.12. Планшет Samsung Galaxy Tab 9* – 1 штука (далі – Подарунок 38).

кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем сейчас идет третий этап колеса и в нем есть сертификаты на 100 грн. в Розетке (Алло нету). И вот что еще можно выиграть до конца января:кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем WallNutPen Повідомлень: 1303 З нами з: 08.06.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 17:18 WallNutPen написав: JanIs сейчас идет третий этап колеса и в нем есть сертификаты на 100 грн. в Розетке (Алло нету). И вот что еще можно выиграть до конца января:

6.1.3. Подарунки Третього етапу Акції:

6.1.3.1. Електронний сертифікат Розетка номіналом 100 грн – 300 штук (далі – Подарунок 26).

6.1.3.2. Промокод на пакет Київстар. Преміум HD, 14 дн. доступа (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/tv) – 30000 штук (далі – Подарунок 27).

6.1.3.3. Електронний сертифікат Silpo номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 28).

6.1.3.4. Електронний сертифікат Silpo номіналом 50 грн – 300 штук (далі – Подарунок 29).

6.1.2.5. Електронний сертифікат WOG номіналом 100 грн – 200 штук (далі – Подарунок 30).

6.1.3.5.Електронний промокод на одноразову знижку 5% в онлайн магазині Akvarel (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/akvarel) – 10000 штук (далі – Подарунок 31).

6.1.3.6. Електронний промокод на знижку до 20% на Polis.ua (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/polis) – 10000 штук (далі – Подарунок 32).

6.1.3.7. Електронний промокод на знижку 20%в онлайн магазині iHerb (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/iherb) -10000 штук (далі – Подарунок 33).

6.1.3.8. Електронний промокод на одноразову знижку 300 грн на ноутбук в онлайн магазині MTA (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/mta) – 10000 штук (далі – Подарунок 34).

6.1.3.9. Електронний промокод на 100 грн в магазини E-ZOO (умови використання промокоду: event.izibank.com.ua/ezoo)– 30000 штук (далі – Подарунок 35).

6.1.3.10. Бонус + 500 izi-балів – 60000 штук (далі – Подарунок 36).

6.1.3.11. Повербанк Baseus 20000 mAh – не більше 5 штук (далі – Подарунок 37).

6.1.3.12. Планшет Samsung Galaxy Tab 9* – 1 штука (далі – Подарунок 38).

кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем сейчас идет третий этап колеса и в нем есть сертификаты на 100 грн. в Розетке (Алло нету). И вот что еще можно выиграть до конца января:кстати если кому нибудь из этого списка нужны уже выигранные промокоды на ezoo, polis, iHerb - пишите в личку - отдам бесплатно в хорошие руки ибо сам я такое не ем

Такого добра у самого хоть смартфоном ешь. Такого добра у самого хоть смартфоном ешь. Порт Повідомлень: 1038 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 313314315316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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