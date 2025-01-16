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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43

  ingtrans написав:
  Вадимка написав:Сказали на горячей линии что покупка облигаций уже не входит в льготный период даже с комиссией.

На предыдущей странице обсуждали это изменение в тарифах с 9 января.


В тарифах такого немає, МСС 6211 немає у виключеннях
ukr0014959
 
Повідомлень: 417
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 01:22

ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
Вадимка
 
Повідомлень: 428
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:32

  Вадимка написав:ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период

Но комиссия осталась.
Порт
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:41

Порт Так,Але я гадаю,що поки е ще сенс.
Вадимка
 
Повідомлень: 428
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 314315316317
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