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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43
ingtrans написав: Вадимка написав:
Сказали на горячей линии что покупка облигаций уже не входит в льготный период даже с комиссией.
На предыдущей странице обсуждали это изменение в тарифах с 9 января.
В тарифах такого немає, МСС 6211 немає у виключеннях
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ukr0014959
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Додано: Чет 16 січ, 2025 01:22
ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
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Вадимка
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:32
Вадимка написав:ukr0014959
Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
Но комиссия осталась.
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Порт
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:41
Порт Так,Але я гадаю,що поки е ще сенс.
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Вадимка
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