В тарифах такого немає, МСС 6211 немає у виключеннях
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:32
Додано: Чет 16 січ, 2025 23:40
Будьте обережні. Може це я тупонув, але я чітко вибрав переслати реквізити zanachka, скопіював, відправив, не свірявши iban. В підсумку гроші прийшли на кредитку, iban кредитки. Сам винен, що не подивився iban, але izi видав не ті реквізити. Пощастило, що кредитний ліміт був невикористаний і кредитка була в плюсі. Вивів на zanachka без втрат. А так був би мінус - був би попадос.
p.s. ні, це не я тупонув, це ці мудо¥©би підсунули кредитний iban, бо в описі цих реквізитів "Поповнення депозиту zanachka".
|