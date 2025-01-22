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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43
ingtrans написав: Вадимка написав:
Сказали на горячей линии что покупка облигаций уже не входит в льготный период даже с комиссией.
На предыдущей странице обсуждали это изменение в тарифах с 9 января.
В тарифах такого немає, МСС 6211 немає у виключеннях
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ukr0014959
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Додано: Чет 16 січ, 2025 01:22
ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
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Вадимка
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:32
Вадимка написав:ukr0014959
Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
Но комиссия осталась.
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Порт
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:41
Порт Так,Але я гадаю,що поки е ще сенс.
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Вадимка
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Додано: Чет 16 січ, 2025 23:40
Будьте обережні. Може це я тупонув, але я чітко вибрав переслати реквізити zanachka, скопіював, відправив, не свірявши iban. В підсумку гроші прийшли на кредитку, iban кредитки. Сам винен, що не подивився iban, але izi видав не ті реквізити. Пощастило, що кредитний ліміт був невикористаний і кредитка була в плюсі. Вивів на zanachka без втрат. А так був би мінус - був би попадос.
p.s. ні, це не я тупонув, це ці мудо¥©би підсунули кредитний iban, бо в описі цих реквізитів "Поповнення депозиту zanachka".
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Striker
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:10
Striker написав:
Будьте обережні. Може це я тупонув, але я чітко вибрав переслати реквізити zanachka, скопіював, відправив, не свірявши iban. В підсумку гроші прийшли на кредитку, iban кредитки. Сам винен, що не подивився iban, але izi видав не ті реквізити. Пощастило, що кредитний ліміт був невикористаний і кредитка була в плюсі. Вивів на zanachka без втрат. А так був би мінус - був би попадос.
p.s. ні, це не я тупонув, це ці мудо¥©би підсунули кредитний iban, бо в описі цих реквізитів "Поповнення депозиту zanachka
".
Це дуже старий баг. Показує в інтерфейсі реквізити заначки, а ось відправляє iban картки (здається дефолтної, бо в мене підставляє iban дебітки).
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Додано: Сер 22 січ, 2025 09:54
Сдуру купил у них валюту, находится на счете. Подскажите, как можно вывести ее без комиссии?
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