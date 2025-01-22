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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 22:43

  ingtrans написав:
  Вадимка написав:Сказали на горячей линии что покупка облигаций уже не входит в льготный период даже с комиссией.

На предыдущей странице обсуждали это изменение в тарифах с 9 января.


В тарифах такого немає, МСС 6211 немає у виключеннях
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 01:22

ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:32

  Вадимка написав:ukr0014959 Так.Подзвонив знову сказали,що входить у льготний период

Но комиссия осталась.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:41

Порт Так,Але я гадаю,що поки е ще сенс.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 23:40

Будьте обережні. Може це я тупонув, але я чітко вибрав переслати реквізити zanachka, скопіював, відправив, не свірявши iban. В підсумку гроші прийшли на кредитку, iban кредитки. Сам винен, що не подивився iban, але izi видав не ті реквізити. Пощастило, що кредитний ліміт був невикористаний і кредитка була в плюсі. Вивів на zanachka без втрат. А так був би мінус - був би попадос.

p.s. ні, це не я тупонув, це ці мудо¥©би підсунули кредитний iban, бо в описі цих реквізитів "Поповнення депозиту zanachka".
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:10

  Striker написав:Будьте обережні. Може це я тупонув, але я чітко вибрав переслати реквізити zanachka, скопіював, відправив, не свірявши iban. В підсумку гроші прийшли на кредитку, iban кредитки. Сам винен, що не подивився iban, але izi видав не ті реквізити. Пощастило, що кредитний ліміт був невикористаний і кредитка була в плюсі. Вивів на zanachka без втрат. А так був би мінус - був би попадос.

p.s. ні, це не я тупонув, це ці мудо¥©би підсунули кредитний iban, бо в описі цих реквізитів "Поповнення депозиту zanachka".

Це дуже старий баг. Показує в інтерфейсі реквізити заначки, а ось відправляє iban картки (здається дефолтної, бо в мене підставляє iban дебітки).
ramzes4
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 09:54

Re: izibank

Сдуру купил у них валюту, находится на счете. Подскажите, как можно вывести ее без комиссии?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:28

  Proofy написав:Сдуру купил у них валюту, находится на счете. Подскажите, как можно вывести ее без комиссии?

Никак. Комиссия 15гривен.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:33

  Порт написав:
  Proofy написав:Сдуру купил у них валюту, находится на счете. Подскажите, как можно вывести ее без комиссии?

Никак. Комиссия 15гривен.

если бы 15 грн, я сам так думал.
Снятие налички в кассе в иностранной валюте со счета 0.7% + 15 грн !
К сожалению, у них поддержка никакая, неясно какие операции к валюте могут относиться в тарифах. Смотрю есть операции квази-кеш, распростаняется ли это на валюту.

Как-то надо вывести все и закрыть эту историю с банком.
Proofy
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