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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:34
Howl написав:
заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.
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Proofy
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:21
Proofy написав: Howl написав:
заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:45
Proofy написав:
Какой размер этой комиссии?
15 грн при снятии в кассе банка.
Proofy написав:
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
В тарифах последний пункт (зняття депозиту в касі відділень ТАСКОМБАНКу) в разделе "izi-депозит". Средства в любом случае упадут на карту, просто менеджер или кассир (в зависимости от отделения) при снятии указывает, что это депозитные средства.
lloydbanksua написав:
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:16
lloydbanksua написав:
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не вижу у них Ощадный в приложении. Цiлi в накопиченнях в грн только. И обычные срочные депозиты.
Howl написав:
Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
Вся беда, что нет в этом банке менеджеров. Сидит студент какой-то на поддержке и пишет ерунду какую-то не соответствующую действительности.
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Proofy
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:36
Proofy речь про ТАС банк, "родительский" у изи.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:00
"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)
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