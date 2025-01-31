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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

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izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:34

Re: izibank

  Howl написав:заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.

Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:21

  Proofy написав:
  Howl написав:заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.

Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.

Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:45

Re: izibank

  Proofy написав:Какой размер этой комиссии?
15 грн при снятии в кассе банка.

  Proofy написав:И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
В тарифах последний пункт (зняття депозиту в касі відділень ТАСКОМБАНКу) в разделе "izi-депозит". Средства в любом случае упадут на карту, просто менеджер или кассир (в зависимости от отделения) при снятии указывает, что это депозитные средства.

  lloydbanksua написав:Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:16

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не вижу у них Ощадный в приложении. Цiлi в накопиченнях в грн только. И обычные срочные депозиты.

  Howl написав:Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
Вся беда, что нет в этом банке менеджеров. Сидит студент какой-то на поддержке и пишет ерунду какую-то не соответствующую действительности.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:36

Proofy речь про ТАС банк, "родительский" у изи.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:00

"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:41

  Feh14 написав:"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)

Они и за перевыпуск по сроку на виртуальную хотят 50 гр. Что то там хотелки совсем зашкаливают.
Порт
 
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